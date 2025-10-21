Кубок России: "Ахмат" уступил "Рубину" по пенальти

Грозненский "Ахмат" играл сегодня в гостях с казанским "Рубином" в рамках Кубка России по футболу. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти.

В Казани 22 октября состоялся матч группового этапа Кубка России по футболу между "Рубином" и грозненским "Ахматом".

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3.

Голами в составе "Рубина" отметились защитник Егор Тесленко (40-я минута), полузащитник Руслан Безруков (50-я) и нападающий Дардан Шабанхаджай (63-я).

У "Ахмата" отличились полузащитники Рифат Жемалетдинов (21-я) и Георгий Мелкадзе (35-я), а также защитник Усман Ндонг (67-я).

На данный момент группу А с 15 очками возглавляет "Зенит". На втором месте находится "Оренбург", набравший 8 очков. На третьей строчке находится "Рубин" (5 очков), на четвертой – "Ахмат" (4 очка).