Кубок России: "Динамо" уступило в Каспийске "Спартаку"

ФК "Динамо" Махачкала принимал сегодня в Каспийске "Спартак" в рамках группового этапа Кубка России. Победный мяч был забит в середине второго тайма.

В Каспийске только что завершился матч Кубка России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком".

Счет на 25-й минуте открыл нападающий динамовцев Хазем Мастури. "Спартак" отыгрался на 34-й минуте благодаря голу нападающего Маркиньоса. На 59-й минуте полузащитник Никита Массалыга вывел гостей вперед, а на 67-й минуте хавбек Игорь Дмитриев увеличил преимущество "Спартака", установив окончательный результат – 3:1.