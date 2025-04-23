Вестник Кавказа

Кубань ждет на майские праздники более полумиллиона туристов

Кубань ждет на майские праздники более полумиллиона туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край в общей сложности за майские праздники планирует принять свыше 600 тысяч туристов – их привлекают маршруты выходного дня, которые заработали в горных и предгорных районах края.

Несмотря на то, что Черное море еще не прогрелось до приемлемой для купания температуры, российские туристы выбирают для себя в Краснодарском крае новые локации – ожидается, что за начавшиеся майские праздники регион выберет более 600 тыс путешественников, написал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Кубань - это не только черноморские и азовские курорты. Все больше у гостей региона становятся популярными маршруты выходного дня. Сегодня их в крае почти 300: это пешие, велосипедные, конные, водные, авто- и мотомаршруты"

- Вениамин Кондратьев

Больше всего зон для активного отдыха расположено в горных и предгорных районах края – Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.

В скором времени здесь заработает новый масштабный проект – маршрут "Большая Кубанская тропа", разработку которого заканчивают министерство курортов Краснодарского края и Русское географическое общество. Он будет представлять собой сеть обустроенных туристических маршрутов, которые протянутся на 800 км - от Таманского полуострова до сочинского поселка Красная Поляна, добавил Вениамин Кондратьев.

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