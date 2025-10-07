КСИР ответит на теракты в Иране

Теракт на юго-востоке Ирана, в котором погибли старейшины племени белуджей, не останется без ответа – Корпус стражей исламской революции уже пообещал дать адекватный отпор и назвав его попыткой посеять раскол в стране.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, отборные войска Ирана) пообещал отреагировать на теракт на юго-востоке страны, который привел к гибели нескольких старейшин племени белуджей, сообщили в штаб-квартире сухопутных войск КСИР в Кудсе.

Иранские военные осудили недавние террористические атаки, выступив с заявлением, в котором эти преступления названы "частью заговора с целью посеять раскол среди нации", сообщает иранское государственное информационное агентство Mehr.

"Враги Ирана посредством трусливых и слепых актов террора… стремятся нарушить единство и мирное сосуществование народов региона"

- заявление

Эти преступления не подорвут прочного единства между шиитской и суннитской общинами в Систане и Белуджистане, а исполнители и вдохновители этих террористических актов вскоре понесут наказание: силы безопасности и Вооруженные силы Ирана будут твердо и решительно реагировать на них, - пишет иранское агентство.