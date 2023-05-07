Крупнейшее на Ставрополье плодохранилище возводят в Невинномысске

Работы по возведению крупнейшего на Ставрополье плодохранилища ведутся в Невинномысске. Одновременно в нем может храниться до 30 тыс т продукции. Сдача объекта запланирована на будущий год.
В Невинномысске начали строить центр хранения плодовой продукции, предполагается, что он станет самым крупным в регионе. Одновременно в нем может храниться до 30 тыс т продукции. Открыть хранилище планируется уже в следующем году.
Об этом сообщил председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края.
"Уже работы начались. Сроки окончания – конец 2024 года. Это будет самый большой центр хранения на Ставрополье, в СКФО – один из самых крупных"
– Айдын Ширинов.
По предварительным оценкам, проект обойдется в более чем 6 млрд рублей.
В заключение Ширинов акцентировал внимание на том, что работы по строительству хранилища ведутся в ускоренном темпе из-за высокой востребованности объекта.