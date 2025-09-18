Кремль выбрал дату для большой пресс-конференции Путина

День, когда пройдет большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина, по словам Дмитрия Пескова, определили в Кремле.
Установлен день, когда президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Дата определена"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля уточнил, что в данный момент уже активно проводится подготовка к масштабному событию.
Песков заверил, что дальнейшие подробности будут сообщаться общественности "своевременно".
Стоит отметить, что Дмитрий Песков говорил, что большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, состоится в середине декабря. Вопросы к прямой линии будут собирать в течение двух недель до ее начала. При этом будет применяться технология искусственного интеллекта.