Кремль считает возможным продолжить переговоры с Киевом в Стамбуле

Власти РФ рассматривают Стамбул в качестве возможной площадки для второго раунда переговоров с Украиной.

Кремль заявил, что рассматривает Стамбул в качестве площадки для нового раунда переговоров с Киевом. Об этом заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, конечно"

– Дмитрий Песков

Песков также высказался о предпочтительных площадках. Согласно позиции Москвы, Стамбул входит в число таких площадок, но вопрос еще прорабатывается.

"Как минимум та, в которой был первый раунд. А остальное – это предмет уже взаимных договоренностей"

– Дмитрий Песков

Как ранее писали в турецких СМИ, Анкара готова принять второй раунд переговоров между РФ и Украиной.