Кремль рассчитывает на результативность встречи президентов России и США

В Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна закончится результативно. Также планируется, что она продлится 6-7 часов.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть результативной, чтобы можно было обсуждать возможность трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как должна завершиться встреча лидеров на Аляске, чтобы шел разговор о трехсторонней встрече.

Дмитрий Песков также допустил, что саммит Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске продлится порядка 6-7 часов из-за большого числа запланированных мероприятий.

Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что сначала у президентов состоится беседа тет-а-тет.

"Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников. Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию"

- Дмитрий Песков

Напомним, что встреча президентов России и США пройдет сегодня в крупнейшем городе Аляски Анкоридж на базе американских ВВС Элмендорф-Ричардсон. Владимир Путин уже вылетел к месту переговоров. Его путь из Магадана, куда он сегодня совершил рабочий визит, должен занять около четырех часов.