Трамп заявил о готовности сотрудничать с РФ в экономике

Трамп будет готов сотрудничать с Россией в торговой сфере, если саммит на Аляске будет результативным по украинской теме.

Лидер США Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать с Россией в экономических вопросах, если Москва и Вашингтон придут к консенсусу по вопросу украинского конфликта. Трамп также отметил, что в составе российской делегации присутствуют представители бизнеса.

"Я заметил, что он (Путин - ред.) берет с собой множество бизнесменов из России, и это отлично, мне это нравится, потому что он хочет заняться бизнесом, однако мы не будем этого делать до тех пор, пока (не будет прогресса в украинском вопросе - ред.)... Если у нас будет прогресс (по Украине - ред.), то мы будем обсуждать это"

– Дональд Трамп

Ранее стало известно, что самолет Трампа вылетел в сторону Аляски, куда уже прибыла российская делегация.