Кремль подвел итоги экстренных переговоров Путина и Трампа

Накануне прошел разговор по телефону между президентами РФ и США Путиным и Трампом. Они обсудили "очень много всего важного", однако тема антироссийских санкций затронута не была.

В ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было затронуто "очень много всего важного", поэтому не стоит ориентироваться на меньшую, чем в прошлый раз, продолжительность их беседы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разговор был конструктивным, и ориентироваться на продолжительность буквально нет никакого смысла, иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера"

- Дмитрий Песков

При этом Владимир Путин и Дональд Трамп не стали поднимать тему перспектив отмены или усиления антироссийских санкций, отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что накануне между российским и американским президентами состоялся четвертый за год телефонный разговор. Он продлился чуть более часа. Предыдущая беседа, которая прошла 19 мая, была на 55 минут дольше.