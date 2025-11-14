Вестник Кавказа

Контакты по саммиту Путина и Трампа продолжаются – Ушаков

© Фото: сайт Кремля
Хотя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отложена, контакты по ней продолжаются.

Хотя российско-американский саммит в Будапеште отложен, Москва и Вашингтон продолжают контакты, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Встречу (президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред) на какое-то время отложили"

– Юрий Ушаков

Помощник президента подчеркнул, что стороны продолжают поддерживать контакты по этой теме.

Ушаков также не исключил возможности того, что саммит в Будапеште все же может состояться. По его словам, если РФ и США смогут достичь принципиальной договоренности по встрече глав государств, неважно, в каком именно месте, то конкретные технические и политические моменты вполне можно будет урегулировать.

