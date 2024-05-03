Комитет предупреждения ЧС создадут в Казахстане

Особую структуру, которая займется предупреждением чрезвычайных ситуаций, создадут в Казахстане. Инициатива возникла после того, как аномальные паводки вызвали разрушения практически по всей стране.

Специальный орган, функцией которого станет предупреждение ЧС, в скором времени будет сформирован в Казахстане. Такое постановление подписал глава МЧС – именно при этом ведомстве появится Комитет предупреждения ЧС.

Объем средств, которые понадобятся на создание структуры, указан в пояснительной записке. Согласно документу, затраты на формирование комитета за 4 года, с текущего по 2028, превысят 1 млрд 638 млн тенге (более $3,7 млн).

В ведении комитета будут ЧС как природного, так и техногенного характера. Он будет контролировать работу в данной сфере центральных и местных органов власти.

Напомним, решение о создании комитета было принято еще в апреле, на заседании республиканского штаба по борьбе с паводками.