Вестник Кавказа

Комитет парламента Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Иран приближается к приостановке сотрудничества с МАГАТЭ – сегодня это решение одобрил профильный комитет парламента Исламской Республики.

Сегодня комитет парламента Ирана по вопросам нацбезопасности проголосовал за план, согласно которому Тегеран приостановит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на его представителя.

В сообщении говорится, что депутаты, входящие в состав комитета, приняли решение одобрить общие положения законопроекта, согласно которому правительство ИРИ должно будет прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.

Напомним, ночью 13 июня Израиль начал военную операцию "Восстающий лев", целью которой было заявлено уничтожение иранской ядерной программы. В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы, расположенным в Натанзе, Исфахане и Фордо. А сегодня Иран совершил ракетный удар по американской военной базе в Катаре.

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