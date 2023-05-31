Когда пройдет встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении?

Встреча рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, посвященная разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, состоится уже в "самое ближайшее время". Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
По его словам, соответствующая договоренность была достигнута сегодня, передает "Интерфакс".
"Вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах"
– Алексей Оверчук
Вице-премьер уточнил, что на данный момент участники переговоров очень близок к возможности возобновления сообщения по железной дороге между западной частью Азербайджана и Нахчываном.
Чиновник напомнил, что после разблокирования коммуникаций Армения получит возможность наладить связь со многими другими странами. В результате может быть запущено сообщение через Нахчыван, Сюникскую область и Азербайджан с Россией, а затем и многими другими странами. У армянской стороны также появится доступ в Иран.
Встреча Алиева и Пашиняна
Завтра в Кишиневе пройдет уже третья за последние несколько недель встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Ильхам Алиев и Никол Пашинян поговорят в присутствии председателя Евросовета, французского президента и немецкого канцлера.
Ожидается, что по итогам встречи лидеры Азербайджана и Армении могут подписать какой-то промежуточный документ.