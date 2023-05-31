Когда пройдет встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении?

Опубликовано: 17:29, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рабочая группа по восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе соберется на очередное заседание в максимально сжатые сроки. Вице-премьеры РФ, АР и РА будут рассматривать технические вопросы пересечения границ.

Встреча рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, посвященная разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, состоится уже в "самое ближайшее время". Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута сегодня, передает "Интерфакс".

"Вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах"

– Алексей Оверчук

Вице-премьер уточнил, что на данный момент участники переговоров очень близок к возможности возобновления сообщения по железной дороге между западной частью Азербайджана и Нахчываном.

Чиновник напомнил, что после разблокирования коммуникаций Армения получит возможность наладить связь со многими другими странами. В результате может быть запущено сообщение через Нахчыван, Сюникскую область и Азербайджан с Россией, а затем и многими другими странами. У армянской стороны также появится доступ в Иран.

Встреча Алиева и Пашиняна

Завтра в Кишиневе пройдет уже третья за последние несколько недель встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Ильхам Алиев и Никол Пашинян поговорят в присутствии председателя Евросовета, французского президента и немецкого канцлера.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры Азербайджана и Армении могут подписать какой-то промежуточный документ.