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Ереван: рабочая группа по разблокированию связей соберется на неделе

Ереван: рабочая группа по разблокированию связей соберется на неделе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Заместитель Никола Пашиняна ответил на вопрос журналистов о возможных сроках проведения нового заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.

Армянский вице-премьер Мгер Григорян прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи с азербайджанским и российским коллегой в рамках заседания группы по разблокированию коммуникаций.

По словам политика, переговоры Баку, Еревана и Москвы состоятся, скорее всего, на этой неделе.

"В рамках рабочей группы будут обсуждаться только вопросы разблокирования транспортных коммуникаций, и не более"

– Мгер Григорян

Напомним, российский вице-премьер 25 мая, после трехсторонней встречи лидеров МИД РФ, АР и РА, анонсировал переговоры на уровне заместителей премьер-министров трех стран в Москве. По словам Алексея Оверчука, они состоятся через неделю.

Россия, Азербайджан и Армения проведут встречу на уровне вице-премьеров

Россия, Азербайджан и Армения проведут встречу на уровне вице-премьеров

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