Заместитель Никола Пашиняна ответил на вопрос журналистов о возможных сроках проведения нового заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.
Армянский вице-премьер Мгер Григорян прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи с азербайджанским и российским коллегой в рамках заседания группы по разблокированию коммуникаций.
По словам политика, переговоры Баку, Еревана и Москвы состоятся, скорее всего, на этой неделе.
"В рамках рабочей группы будут обсуждаться только вопросы разблокирования транспортных коммуникаций, и не более"
– Мгер Григорян
Напомним, российский вице-премьер 25 мая, после трехсторонней встречи лидеров МИД РФ, АР и РА, анонсировал переговоры на уровне заместителей премьер-министров трех стран в Москве. По словам Алексея Оверчука, они состоятся через неделю.