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Россия, Азербайджан и Армения проведут встречу на уровне вице-премьеров

Россия, Азербайджан и Армения проведут встречу на уровне вице-премьеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На следующей неделе состоится встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении. Переговоры будут посвящены разблокированию коммуникаций и пройдут в Москве.

Через неделю в Москве пройдет встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства РФ.

Алексей Оверчук подчеркнул, что представители стран встретятся, чтобы решить оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Он добавил, что это важно, поскольку речь идет о порядке пересечения азербайджано-армянской границы, о том, как будут осуществляться разные виды контроля.

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