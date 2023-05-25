Россия, Азербайджан и Армения проведут встречу на уровне вице-премьеров

Опубликовано: 23:55, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На следующей неделе состоится встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении. Переговоры будут посвящены разблокированию коммуникаций и пройдут в Москве.

Через неделю в Москве пройдет встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства РФ.

Алексей Оверчук подчеркнул, что представители стран встретятся, чтобы решить оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Он добавил, что это важно, поскольку речь идет о порядке пересечения азербайджано-армянской границы, о том, как будут осуществляться разные виды контроля.