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Президент Азербайджана сообщил об отсутствии территориальных претензий к Армении

Президент Азербайджана сообщил об отсутствии территориальных претензий к Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коридор между Азербайджаном и Нахичеванью, который будет пролегать через Армению, не будет посягать на ее территориальную целостность, сообщил сегодня президент Азербайджана. Он заверил, что Баку не претендует на земли Армении.

У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Такое заявление сделал 25 мая президент страны Ильхам Алиев.

Выступая сегодня на заседании Евразийского экономического совета, он подчеркнул, что нужно иметь буйную фантазию, чтобы увидеть в его заявлении территориальные претензии.

"Надо очень хорошо постараться и иметь буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии"


 – сказал Ильхам Алиев.

Глава государства обратил внимание на то, что коридор из основной части Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику, который будет пролегать через Армению, не будет посягать на ее территориальную целостность.

Он также напомнил, что используемое им слово "коридор" является международным термином.

Ранее на этой неделе премьер Армении выразил готовность признать Карабахский район территорий Азербайджана.

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