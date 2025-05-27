Кобахидзе выступит в конце месяца перед депутатами в Грузии

Глава грузинского правительства расскажет депутатам о реализации правительственной программы. Выступление Кобахидзе запланировано на конец текущего месяца.

В конце июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит с докладом перед депутатами. Об этом на заседании бюро 2 июня поведала Нино Цилосани, вице-спикер парламента.

Она отметила, что выступление главы правительства запланировано на 27 июня. Его доклад будет посвящен ходу реализации правительственной программы.

Сегодня данный документ был представлен на заседании Бюро в письменном виде.

Доклад Кобахидзе включает в себя информацию о проделанной работе во внешней политике, а также о внутренней политике и экономике. Кроме того, в нем содержатся сведения о реализации важных правительственных программ.

Докладом Кобахидзе парламент завершит работу в рамках весенней сессии.