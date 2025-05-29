Кобахидзе встретился с сенатором Стивом Дейнсом

В Тбилиси прошла встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с американским сенатором Стивом Дейнсом, который входит в состав Комитета по международным делам Сената США.

Переговоры главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе с членом Комитета по международным делам Сената США Стивом Дейнсом состоялись в Тбилиси, сообщили в пресс-службе грузинского премьера.

Во время беседы стороны обсудили двусторонние отношения, роль, которую Грузия играет в регионе, а также сложившуюся в стране политическую ситуацию.

"Я подтвердил готовность правительства Грузии к перезагрузке отношений с США и возобновлению стратегического партнерства, которое будет основано на конкретной дорожной карте и принесет ощутимые результаты обеим странам"

– Ираклий Кобахидзе

По словам премьер-министра, на встрече было акцентировано внимание на значимой роли Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе, высоко оценен ее транзитный потенциал.

Кроме того, Кобахидзе, по его словам, сообщил американскому сенатору, что Грузия предлагает партнерам большие возможности доступа к многомиллионным рынкам.

Участники встречи уделили внимание и текущим политическим процессам. В частности, премьер-министр подчеркнул, что в стране царит политическая стабильность, а ее гарантом выступает правительство Грузии.

На переговорах присутствовали также первый вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.