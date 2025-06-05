Кобахидзе пожаловался на несправедливое отношение США к Грузии

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не исправила ошибки, допущенные при президентстве Джо Байдене в отношении Грузии. Такое заявление сделал 18 июля премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Следует отметить, что действующая администрация до сих пор ничего не сделала, чтобы исправить ошибки предшественника в отношении Грузии, все еще в силе несправедливо введенные санкции, а также без ответа остается наше открыто зафиксированное желание начать отношения с чистого листа"
– глава правительства
Он подчеркнул, что отношение сегодняшних властей США к Грузии кардинально изменилось, и приостановлено то несправедливое отношение, исходившее от предыдущего руководства.
Премьер Грузии также акцентировал внимание на том, что Тбилиси по-прежнему заинтересован в восстановлении стратегического партнерства с Вашингтоном с чистого лица.
Помимо этого, он обвинил предыдущих американских послов в Грузии в том, что они приложили свою руку к ухудшению отношения между странами.
"Многое испортила предыдущая администрация, в том числе конкретные послы: Дегнан, Данниган, реально они внесли серьезный вклад в качественное ухудшение грузино-американских отношений, следовательно, они не имеют морального права говорить о чем-либо, когда дело касается грузино-американских отношений"
– грузинский премьер
Напомним, во время президентства Байдена США приостановили стратегическое партнерство с Грузией и объявили о введении санкции, которые затронули основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.