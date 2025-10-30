Вестник Кавказа

Грузия получит стратегию на 10 лет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство начинает разрабатывать 10-летнюю стратегию страны. Подробностей создания документа глава правительства не сообщил.

Глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о начале разработки долгосрочной стратегии страны. Документ, по его словам, должен охватить период ближайших 10 лет. Об этом Кобахидзе сообщил на заседании правительства.

"У нас будет конкретный путеводитель, в соответствии с которым мы обеспечим последовательное и стабильное развитие страны в последующие годы"

- Ираклий Кобахидзе

Также премьер заявил, что пока не планирует сообщать подробности обсуждения документа.

"Более подробная информация станет известна общественности позже"

- Ираклий Кобахидзе

 

