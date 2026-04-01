КНР готова сотрудничать с РФ по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Пекин совместно с Москвой готов приложить дипломатические усилия по разрешению конфликта вокруг Ирана, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Китай готов сотрудничать с Россией для деэскалации войны на Ближнем Востоке, такое заявление сделал иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как отметила китайская сторона, Пекин заинтересован также в скором урегулировании кризиса в Ормузском проливе.

"Китай готов продолжать сотрудничество с РФ в Совете Безопасности ООН, поддерживать постоянные контакты по основным вопросам и прилагать усилия для деэскалации ситуации, поддержания регионального мира и стабильности, а также глобальной безопасности"

– Ван И

Он отметил, что в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, а конфликты обостряются", что не может не волновать китайское руководство.

Кризис судоходства в Ормузском проливе может решить только прекращение огня и дипломатическое урегулирование, подчеркнул Ван И.