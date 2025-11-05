Китайская Air China с декабря начинает полеты между Тбилиси и Пекином

Уже в декабре китайская авиакомпания Air China начнет дважды в неделю летать между столицами Китая и Грузии Пекином и Тбилиси с посадкой в Урумчи, новый маршрут войдет в "Воздушный Шелковый путь".

Крупнейшая китайская авиакомпания Air China расширяет географию полетов в регион Южного Кавказа – вскоре она начнет регулярные полеты между столицами Грузии и Китая, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Рейсы между Пекином и Тбилиси будут выполняться через китайский город Урумчи дважды в неделю – по вторникам и субботам, передает Sputnik Грузия.

Запуск нового авиарейса стал возможен благодаря визиту в КНР премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и успешным переговорам о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации между двумя странами, проведенным в рамках его визита, в ходе которого министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписала меморандум о взаимопонимании по развитию "Воздушного Шелкового пути", предусматривающего укрепление сотрудничества между авиационными секторами двух стран, отметили в Агентстве гражданской авиации страны.

Между агентством и Администрацией гражданской авиации КНР уже подписан межведомственный меморандум, авиакомпании выдано разрешение на выполнение регулярных авиарейсов со 2 декабря текущего 2025 года.

Напомним, с декабря 2024 года авиакомпания Air China выполняет рейсы между Тбилиси и Урумчи, за 10 месяцев текущего 2025 года она перевезла по маршруту свыше 25 тыс авиапассажиров.