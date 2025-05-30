Вестник Кавказа

Китай планирует открыть производство в Карабахе

Китай планирует открыть производство в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания из Китая, специализирующаяся на "зеленой" энергетике, заинтересована в расширении производства в Карабахе.

Китайская компания Warom Technology Incorporated Company  планирует запустить производство на освобожденных территориях Азербайджана, поведал СМИ заместитель директора коммерческой организации Диллон Лу.  

"У нас есть партнер в Азербайджане, с которым мы работаем вместе с 2019 года. Мы планируем расширить деятельность в Азербайджане. Это зависит от интереса партнеров. В следующем году планируем открыть завод на освобожденных территориях Азербайджана"

– Диллон Лу 

Китайский производитель специализируется на электрическом оборудовании для нефтегазовой отрасли. Компания также занимается технологическим оснащением морских платформ и оборудованием в сфере "зеленой" энергетики, что особенно актуально для Карабаха.  

Напомним, что до 4 июня в азербайджанской столице проходит Бакинская энергетическая неделя, которая собрала более 260 компаний из 39 стран мира.

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