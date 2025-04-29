Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о большом потенциале проектов Анкары и Баку в газовой отрасли

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган высказался о больших возможностях сотрудничества между Баку и Анкарой в газовой сфере.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании участникам ХХХ Бакинской энергетической недели заявил о большом потенциале для новых совместных проектов в газовой отрасли, которые могут быть реализованы Анкарой и Баку, передают турецкие СМИ. 

Эрдоган также отметил, что Азербайджан и Турция достигли значительных результатов в энергетике. 

Отдельно лидер Турции отметил важность открытия газопровода Ыгдыр – Нахчыван. 

"Запуск этого трубопровода укрепил энергетическую безопасность Нахчывана и сделал нас вместе сильнее. Увеличение электроэнергетической связи между Турцией и Азербайджаном является для нас еще одним стратегически важным проектом"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган рассчитывает, что мероприятия Бакинской энергетической недели послужат укреплению энергетики всего региона.

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