Санкции Трампа против России: быть или не быть?

Кит Келлог: санкции против РФ готовы, осталось лишь утвердить их в Конгрессе и на уровне президента.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти подготовили новый пакет санкций против РФ. Законопроект осталось согласовать в Конгрессе, а также получить одобрение лидера США Дональда Трампа.

"Я разговаривал с Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим.) в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны"

– Кит Келлог

Отмечается, что санкционные меры направлены на подрыв российского экспорта нефтепродуктов. Санкции подразумевают в том числе пошлины в размере 500% против тех стран, которые импортируют российские ресурсы и товары.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует в ближайшее время вводить санкции, так как не хочет навредить процессу украинского урегулирования. Также американский лидер позитивно оценил прошедшие в Стамбуле переговоры между Москвой и Киевом.

Что будет делать Трамп?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подходе Трампа к теме санкционного давления на Россию.

"У Трампа есть мотивы не вводить эти санкции. Первый мотив – за предыдущие годы, которые уже сложились в десятилетие, санкции показали свою бесперспективность. На Россию было наложено санкций больше, чем на Иран, Венесуэлу, Северную Корею и Беларусь вместе взятые. К чему же это привело? Санкции не разорвали российскую экономику в клочья, напротив, сейчас наблюдается экономический рост. Так какой смысл продолжать?", - прежде всего сказал он.

"Второй мотив – у Трампа есть задача улучшить отношения с Россией независимо от того, как будет развиваться урегулирование украинского конфликта. Дело, конечно, не в том, что Дональд Трамп как-то любит Россию, а в том, насколько он ненавидит Китай. За годы правления Джозефа Байдена Москва сблизилась с Пекином, и теперь Трампу нужно каким-то образом Россию от Китая оторвать. Для этого требуется вернуть Россию в орбиту влияния Запада. Если одновременно усиливать давление и на Китай, и на Россию, вбить клин между ними не получится", - продолжил Константин Блохин.

"Я думаю, что, если республиканцы в Конгрессе все-таки пойдут по сценарию введения новых санкций, они только подложат Трампу свинью. Поэтому вряд ли это случится. Да и если случится, Трамп как президент имеет право наложить вето на любой законопроект. Конечно, чисто теоретически, при возникновении какого-то большого разлада между президентом и конгрессменами-республиканцами Конгресс сможет преодолеть президентское вето, для этого нужно собрать 2/3 голосов. Но пока введения санкций ждать не стоит", - отметил американист.

Выход США из украинского урегулирования

Эксперт обратил внимание на высокую вероятность сценария выхода США из украинского конфликта, когда и потребность вводить какие-либо санкции сойдет на нет. "Скорее всего, так оно и будет. Американцы уже где-то месяц уже постоянно говорят, как они устали от этого урегулирования. Не только Трамп, но и госсекретарь Марко Рубио, и вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркивают, что лимит американского терпения сходит на нет. Основная причина тут в том, что продолжение участия США в конфликте не приносит им никакой выгоды", - пояснил политолог.

"У них не получается взять денег с Украины, а редкоземельные ресурсы невозможно добывать, пока продолжаются боевые действия. Более того, не удается конвертировать эту упущенную прибыль в политический престиж: из-за позиции Украины и Европы США не могут обрести хотя бы статус миротворца на европейском континенте. Характерно, что Трамп буквально подарил Турции роль главного модератора в урегулировании: он не сделал бы этого, если бы считал, что победа близка. Американский миротворческий импульс сходит на нет, и теперь Вашингтон думает о выходе из всей этой ситуации", - заключил Константин Блохин.