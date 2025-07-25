Кинофестиваль в Тбилиси поведал об общей истории России и Грузии

На кинофестивале "Теплые истории", проходящем в столице Грузии, показали документальные фильмы об общей истории России и Грузии и легендарных людях, тесно связавших две страны.

В столице Грузии Тбилиси продолжается кинофестиваль "Теплые истории", цель которого - укрепить культурные связи между Россией и Грузией и напомнить зрителям, как крепко эти две страны связывает общая история.

Первый документальный фильм, который показали гостям кинофестиваля, стала картина, посвященная знаменитому футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву, а вторым – лента, посвященная цесаревичу Георгию Александровичу, младшему брату Николая II, чья судьба оказалась тесно связана с Грузией, передает Sputnik Грузия.

Зрителей очень тронула история наследника престола, который провел свои последние годы жизни в Абастумани: на свои собственные средства он построил обсерваторию, которая впоследствии и стала одной из визитных карточек региона.

"Фестиваль напоминает, что именно культура и человеческие истории способны объединять людей и напоминать о том, что их связывает"

- директор культурного центра "Азбука" Эка Мунджишвили