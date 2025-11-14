Казахстанский мегаполис стал членом Всемирного туристского альянса

Крупнейший казахстанский мегаполис, город Алматы, стал членом Всемирного туристского альянса – официальный сертификат организации его представителям вручили на ежегодном мероприятии альянса в китайском Ханчжоу.

Казахстанский Алматы официально присоединился к Всемирному туристскому альянсу (World Tourism Alliance, WTA) - одной из крупнейших международных неправительственных организаций в сфере туризма, сообщает акимат города.

Официальное вручение сертификата об этом прошло на ежегодном мероприятии WTA • Сянху 2025 в китайском Ханчжоу, передает "АиФ-Казахстан".

Нынешний форум WTA посвящен теме "За пределами границ: устремляясь к бесконечным горизонтам туризма", особое внимание на нем уделяется устойчивому развитию, межотраслевой интеграции, инновациям и внедрению современных технологий в сфере туризма, сообщили организаторы.

Членство в WTA откроет для Алматы новые перспективы для продвижения туристического потенциала города – с обретением нового статуса он получит новые инструменты, которые помогут городским властям сформировать современную инфраструктуру и привлекать на туристические объекты новые аудитории.

Напомним, WTA включает в себя 251 объект в 41 стране и играет ключевую роль в продвижении устойчивого развития мировой туристической отрасли.