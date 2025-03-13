Из Астаны в Боровое будут летать самолеты

В скором времени туристам будет еще проще добраться из столицы Казахстана на курорт Боровое – их планируют связать авиамаршрутом до 2029 года, что входит в план развития курортного района страны.

Для туристов, выбравших для себя отдых на уникальном казахстанском курорте Боровое, вскоре проблема транспорта отпадет сама собой – на курорт начнут летать самолеты из столицы, сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Рассматривается вопрос открытия небольшого аэродрома для организации прямого сообщения с Астаной"

- Марат Ахметжанов

Вопрос строительства авиагавани на курорте уже включен в план развития района до 2029 года, отметил он, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас путь из Астаны до Борового на машине занимает почти 3 часа, а на электричке, курсирующей между столицей и здравницей, и того больше зачастую намного больше, чем 3 часа.