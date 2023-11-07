Казахстан вышел из Договора об обычных вооруженных силах

Президент Республики Казахстан Токаев подписал указ, приостанавливающий действие ДОВСЕ, причины прекращения действия соглашения прокомментированы не были.
Казахстан официально приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 года.
Соответствующий указ от 17 ноября 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Официальный документ не содержит разъяснений относительно причин приостановления действия договора.
Договор устанавливал ограничения объемов обычного вооружения между 16 странами НАТО и 6 государствами Варшавского договора. Москва заморозила свое участие в соглашении еще в 2007 году, сославшись на попытку НАТО обойти установленные лимиты, выдвинутые альянсом новые условии, а также отсутствие ратификации адаптированного варианта ДОВСЕ, который был подписан в 1999 на саммите в Стамбуле.