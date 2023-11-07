Вестник Кавказа

Казахстан вышел из Договора об обычных вооруженных силах

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент Республики Казахстан Токаев подписал указ, приостанавливающий действие ДОВСЕ, причины прекращения действия соглашения прокомментированы не были.

Казахстан официально приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 года. 

Соответствующий указ от 17 ноября 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Официальный документ не содержит разъяснений относительно причин приостановления действия договора.

Договор устанавливал ограничения объемов обычного вооружения между 16 странами НАТО и 6 государствами Варшавского договора. Москва заморозила свое участие в соглашении еще в 2007 году, сославшись на попытку НАТО обойти установленные лимиты, выдвинутые альянсом новые условии, а также отсутствие ратификации адаптированного варианта ДОВСЕ, который был подписан в 1999 на саммите в Стамбуле. 

