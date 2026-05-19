Казахстан почти удвоил экспорт сельхозпродукции в Китай

Казахстанские аграрии на 82,4% нарастили экспорт своей продукции в Китай, доведя его до 550 миллионов долларов за три месяца текущего 2026 года: Пекин остается одним из ключевых стратегических партнеров Астаны в аграрной сфере.

Вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы в Астане встретился с главой Госуправления по продовольствию и стратегическим резервам КНР Лю Хуаньсинем, стороны обсудили товарооборот между двумя странами, сообщили в Минсельхозе Казахстана.

"Экспорт продукции АПК в КНР по итогам 2025 года вырос на 35,3% и составил $1,43 млрд. Основу поставок составляют корма, растительные масла, семена льна и подсолнечника, рапсовое масло. За три месяца текущего года экспорт увеличился на 82,4%, достигнув $550 млн"

- Минсельхоз Казахстана

Участники встречи обсудили возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку зерна и масличных культур, создание логистических хабов и "сухих портов", а также обмен технологиями хранения и переработки сельхозпродукции, передает Sputnik Казахстан.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по внедрению цифровой платформы торговли зерновыми культурами, отметили в ведомстве.

В результате аграрии договорились в рамках инициативы "Один пояс, один путь" создать совместную китайско-казахстанскую зерновую торговую платформу.

Напомним, на сегодняшний день Китай остается одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в аграрной сфере. Между двумя странами подписаны документы по экспорту 34 видов сельхозпродукции, включая 21 вид растениеводческой и 13 видов животноводческой продукции, которые поставляет в Китай 3 601 предприятие, сообщили в ведомстве.