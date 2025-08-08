Казахстан нарастил закупку топливно-энергетической продукции из России

За первые шесть месяцев 2025 года Казахстан закупил у России топливно-энергетической продукции на $722,4 млн. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

По итогам первого полугодия 2025 года Казахстан закупил у России в денежном выражении на 20% больше продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по сравнению с прошлогодними показателями, согласно данным статистики о казахстанском экспорте и импорте.

Статистика показала, что Казахстан закупил товаров ТЭК на $722,4 млн. За первые шесть месяцев текущего года он импортировал таких товаров из России на сумму почти $875,2 млн. Таким образом, среди стран ЕАЭС РФ – крупнейший поставщик продукции ТЭК в Казахстан.

Ввоз подобных товаров из Казахстана в Россию, в свою очередь, сократился. Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2024 года республика поставила в РФ в денежном выражении продукции ТЭК на $243,3 млн. За аналогичный период 2025 года – на $214,2 млн, сокращение достигло около 12%, передали в ТАСС.