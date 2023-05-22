Катер с туристами загорелся в Батуми

Прогулочное судно с туристами охватил огонь на море в Батуми (Аджария). Все находившиеся на нем люди успели вовремя эвакуироваться.
ЧП с туристами произошло на грузинском черноморском курорте Батуми, о нем сообщают грузинские СМИ.
По данным "Мтавари архи", огонь охватил катер с туристами.
Телеканал уточняет, что в момент возгорания на борту катера были несколько человек.
К счастью, туристы быстро покинули горящее судно. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Специальный корабль уже тушит пожар.