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Катер с туристами загорелся в Батуми

Гидроцикл
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прогулочное судно с туристами охватил огонь на море в Батуми (Аджария). Все находившиеся на нем люди успели вовремя эвакуироваться.

ЧП с туристами произошло на грузинском черноморском курорте Батуми, о нем сообщают грузинские СМИ.

По данным "Мтавари архи", огонь охватил катер с туристами.

Телеканал уточняет, что в момент возгорания на борту катера были несколько человек.

К счастью, туристы быстро покинули горящее судно. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Специальный корабль уже тушит пожар.

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