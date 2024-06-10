Аджария сообщила о резком росте туристического потока

Прошлый год прошел для грузинской Аджарии исключительно удачно с точки зрения туризма – туристический поток на аджарские курорты поднялся на 20%. В первом квартале 2024 года тенденция сохраняется – число отдыхающих продолжает расти.

Глава аджарского правительства Торнике Рижвадзе рассказал сегодня о позитивной динамике туристической сферы Аджарии, подводя итоги развития этого причерноморского региона Грузии.

Он отметил, что за первый квартал текущего года на курортах Аджарии отдохнули свыше 363 тыс иностранных туристов, что означает рост туристического потока более чем на 44% в сравнении с первым кварталом 2019 года. В прошлом году за тот же период в на аджарских берегах Грузии побывали почти 334 тыс интуристов.

Всего же в 2023 году аджарские курорты посетили 4,7 млн человек, считая вместе и иностранцев, и грузинских граждан, что на внушительные 20% больше, чем в 2022 году. Закономерно увеличилось и число авиарейсов, принятых в батумской воздушной гавани.

Напомним, что летний купальный сезон был открыт на аджарских морских курортах совсем недавно – в понедельник 10 июня. Руководство Аджарии и спасатели МВД гарантируют отдыхающим полную безопасность, в том числе в период морских штормов.