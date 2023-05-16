"Ираэро" готова летать в Тбилиси и Батуми

Авиарейсы Москва-Тбилиси и Москва-Батуми готова начать выполнять компания "Ираэро". Заявка подана в Росавиацию.
Российский перевозчик "Ираэро" ждет решения по заявке на начало полетов из Москвы в Тбилиси и Батуми. Компания направила соответствующую заявку в Росавиацию.
"Подана заявка на выполнение полетов в Батуми, Тбилиси из Москвы"
– "Ираэро"
Ранее стало известно, что первый рейс из России в Грузию выполнит "Азимут" 19 мая. В ближайшее время станет известно, какие еще компании допущены к полетам в грузинские города. Подано несколько заявок, перевозчики планируют летать между российской столицей и Тбилиси, Батуми, Кутаиси.