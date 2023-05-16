"Ираэро" готова летать в Тбилиси и Батуми

Опубликовано: 13:27, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиарейсы Москва-Тбилиси и Москва-Батуми готова начать выполнять компания "Ираэро". Заявка подана в Росавиацию.

Российский перевозчик "Ираэро" ждет решения по заявке на начало полетов из Москвы в Тбилиси и Батуми. Компания направила соответствующую заявку в Росавиацию.

"Подана заявка на выполнение полетов в Батуми, Тбилиси из Москвы"

– "Ираэро"

Ранее стало известно, что первый рейс из России в Грузию выполнит "Азимут" 19 мая. В ближайшее время станет известно, какие еще компании допущены к полетам в грузинские города. Подано несколько заявок, перевозчики планируют летать между российской столицей и Тбилиси, Батуми, Кутаиси.