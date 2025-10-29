Катар взаимодействует с Ираном и США для возобновления переговоров

Представители Катара работают с иранскими и иранскими политиками, чтобы приблизить восстановление переговоров между этими странами по иранской ядерной программе.

Доха пытается ускорить восстановление переговорного процесса Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе ИРИ, такое заявление сделал глава катарского правительства, руководитель МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Он напомнил, что сейчас, когда не происходит никакой "ядерной гонки", Иран вправе работать над своей мирной ядерной программой, используя ее для производства электроэнергии или других целей, которые не противоречили бы нормам международного права.

Дипломат выразил обеспокоенность в связи с заявлениями Тель-Авива и Тегерана, которые лишь усиливают эскалацию.

"Мы пытаемся взаимодействовать с США и Ираном, чтобы добиться возобновления переговоров между ними по этому вопросу"

– Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Глава катарского правительства, по его словам, не сомневается, что запуск "серьезных" американо-иранских переговоров позволит Тегерану и Вашингтону прийти к соглашению.