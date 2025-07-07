Катар и Египет продолжают быть посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС

В Катаре и Египте подтвердили, что страны продолжают прилагать посреднические усилия в рамках переговоров между Израилем и ХАМАС по Газе. В заявлениях сторон отмечается достигнутый прогресс на встречах, прошедших ранее в Дохе.

Власти Египта и Катара продолжают предпринимать посреднические усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, говорится в заявлении двух стран.

"Государство Катар и Арабская Республика Египет подтверждают, что обе стороны продолжают прилагать активные усилия в рамках посреднического процесса по сектору Газа с целью заключения соглашения, которое прекратит войну"

- МИД Катара

Обе стороны подчеркнули, что в ходе последнего раунда интенсивных переговоров в Дохе был достигнут определенный прогресс. Они назвали нормальным явлением приостановку переговоров для проведения консультаций перед возобновлением диалога.

В связи с этим Египет и Катар призвали общественность не верить информации, распространяемой некоторыми СМИ в попытке подорвать усилия сторон и повлиять на переговоры. По их словам, утечки не отражают реального положения дел и исходят от сторон, не информированных о деталях переговоров.

Напомним, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи в связи с ответом ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.