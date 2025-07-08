В Каспийском море зафиксированы подземные толчки

Сейсмическая активность магнитудой 3,1 зафиксирована сегодня на Каспии.
Землетрясение зафиксировали в акватории Каспийского моря, информирует сейсмологическая служба Азербайджана.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 11 утра. Приборы зафиксировали магнитуду 3,1. Очаг был расположен на глубине 74 км.
Информации о разрушениях не поступало.
Отметим, что 10 августа сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Были разрушены десятки зданий в провинции Балыкесир, один человек погиб.