Карачаево-Черкесия на лето забронирована более чем на 50%

Больше половины номеров в отелях КЧР уже забронированы туристами на летний сезон 2025 года. Ожидается, что турпоток этим летом будет на 10% больше, чем в прошлом году.

В министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии рассказали о популярности региона для летнего отдыха в этом году, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии действует 810 объектов размещения. Более половины номеров уже забронированы на предстоящий летний сезон"

– сообщение

Всего регион ждет порядка 450 тыс отдыхающих в летнем сезоне. Ожидается, что туристический поток летом 2025 года окажется выше прошлогоднего на 10%.

За весь год в КЧР отдохнет свыше 2,4 млн человек.