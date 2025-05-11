Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия на лето забронирована более чем на 50%

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Больше половины номеров в отелях КЧР уже забронированы туристами на летний сезон 2025 года. Ожидается, что турпоток этим летом будет на 10% больше, чем в прошлом году.

В министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии рассказали о популярности региона для летнего отдыха в этом году, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии действует 810 объектов размещения. Более половины номеров уже забронированы на предстоящий летний сезон"

– сообщение

Всего регион ждет порядка 450 тыс отдыхающих в летнем сезоне. Ожидается, что туристический поток летом 2025 года окажется выше прошлогоднего на 10%.

За весь год в КЧР отдохнет свыше 2,4 млн человек.

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