Уникальный высокогорный музыкальный фестиваль пройдет в Архызе в июле

Всесезонный горный курорт "Архыз" (Карачаево-Черкесия) летом проведет масштабный фестиваль электронной музыки Texnotau JAI. Событие состоится на двух площадках, в том числе – на высоте 2550 м.

Летний фестиваль Texnotau JAI соберет десятки музыкантов на горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказали в пресс-службе курорта.

Событие стартует 3 июля и продлится по 5 июля. Оно объединит в себе электронную музыку и горную культуру Кавказа.

Организаторы предусмотрели две сцены для выступлений. музыкантов пройдут на двух сценах: одна расположена у подножия гор (1 650 м) в центре курортного поселка Романтик, вторая – на верхней станции канатки "Союз" – это 2 550 м над уровнем моря.

Гостей ждут выступления в общей сложности 37 музыкантов и диджеев – российских и зарубежных. Артисты представят экспериментальные живые сеты с вплетением экспериментальной этники – зрители услышат традиционную музыку народов России, но в новом формате.

"Уникальной особенностью фестиваля станет мощная сценография – она является главным акцентом концепции мероприятия. С помощью визуального языка фестиваля, сценического дизайна – выразительного и продуманного, в тесном диалоге с горными пейзажами гости смогут максимально погрузиться в уникальную атмосферу природы Кавказа в сочетании с лучшими образцами современных композиций электронной музыки"

– пресс-служба курорта "Архыз".

Напомним, зимой на курорте состоялся одноименный фестиваль электронной музыки. Он проходил в течение четырех дней. Его зрителями стали свыше 27 тыс человек.