Капиталы богатейших россиян выросли более чем на $18 млрд

Согласно "Индексу миллиардеров", публикуемому на сайте Bloomberg, активы российской бизнес-элиты выросли с начала года на $18,1 млрд.
Акционер "Металлоинвеста" (железнорудный холдинг ) Алишер Усманов приумножил свое состояние на $5,3 млрд. Нынешний капитал оценивается в $18,5 млрд.
Рост заработка основателя "Уральской горнометаллургической компании" Искандера Махмудова составил $4,43 млрд, что приводит общую сумму капитала к $7,56 млрд.
Сооснователь компании-разработчика мессенджера Telegram Павел Дуров получил $2,44 млрд прибыли, увеличив свои активы до $13,4 млрд.
Доходы генерального директора маркетплейса Wildberries Татьяны Ким составили $654 млн, что довело объемы состояния российской предпринимательницы до $8 млрд.
Гендир и председатель совета "Северстали" (сталелитейной и горнодобывающей компании) Алексей Мордашов стал богаче на $2,5 млрд. Совокупное состояние на данный момент составляет $25,8 млрд.
На периферии списка находится председатель совета директоров НЛМК (международной сталелитейной компании) Владимир Лисин, понесший финансовые потери в $3,07 млрд, что уменьшило объем активов до $22,8 млрд.