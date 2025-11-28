Капиталы богатейших россиян выросли более чем на $18 млрд

В этом году более чем на $18,1 млрд стали богаче имеющие российское гражданство основатели, акционеры, соучредители и генеральные директора крупных компаний.

Согласно "Индексу миллиардеров", публикуемому на сайте Bloomberg, активы российской бизнес-элиты выросли с начала года на $18,1 млрд.

Акционер "Металлоинвеста" (железнорудный холдинг ) Алишер Усманов приумножил свое состояние на $5,3 млрд. Нынешний капитал оценивается в $18,5 млрд.

Рост заработка основателя "Уральской горнометаллургической компании" Искандера Махмудова составил $4,43 млрд, что приводит общую сумму капитала к $7,56 млрд.

Сооснователь компании-разработчика мессенджера Telegram Павел Дуров получил $2,44 млрд прибыли, увеличив свои активы до $13,4 млрд.

Доходы генерального директора маркетплейса Wildberries Татьяны Ким составили $654 млн, что довело объемы состояния российской предпринимательницы до $8 млрд.

Гендир и председатель совета "Северстали" (сталелитейной и горнодобывающей компании) Алексей Мордашов стал богаче на $2,5 млрд. Совокупное состояние на данный момент составляет $25,8 млрд.

На периферии списка находится председатель совета директоров НЛМК (международной сталелитейной компании) Владимир Лисин, понесший финансовые потери в $3,07 млрд, что уменьшило объем активов до $22,8 млрд.