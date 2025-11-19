Каладзе выступил в поддержку сборной Грузии по футболу

Каха Каладзе раскритиковал людей, оскорбляющих футболистов сборной Грузии. Он напомнил им, что именно эта команда вывела футбол в стране на новый уровень.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе встал на защиту игроков сборной Грузии по футболу. Он отметил, что команда заслуживает уважения, независимо от побед и поражений.

"Те, кто оскорбляет игроков нашей национальной сборной, – это позорные и озлобленные люди, которых не радует ни успех страны, ни успех самой сборной"

– Каха Каладзе

Градоначальник осудил оскорбительные заявления, которые звучат в последнее время в адрес команды. Он напомнил, что именно эти игроки вывели грузинский футбол на новый уровень.

Каладзе также обвинил этих людей, позволяющих себе оскорбления в адрес футболистов, в зависти.

"Они завидуют успешным людям, в том числе нашим футболистам. Раньше их также не радовали успехи нашей сборной и ее победы. Это озлобленная группа, которая противостоит всем успехам страны"

– мэр Тбилиси

Напомним, в 2024 году сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Накануне грузинская команда потерпела поражение от сборной Болгарии и заняла в своей отборочной группе на чемпионат мира 2026 года последнее место, набрав 3 очка.