Как россияне относятся к зиме

ВЦИОМ выяснил, любят ли россияне зиму. Также социологи определили, какой именно досуг жители России предпочитают в это время года.

Социологи выяснили, что зимнее время года нравится большинству россиян, поучаствовавших в опросе, который проводился ВЦИОМ. Оказалось, что любителей зимы –74%.

Тех, кому зима «скорее нравится» оказалось 50%. Фанатов зимы оказалось 24%, дли них зима – любимое время года. Однако и тех, кому зима не нравится, также оказалось 24%.

Что касается предпочтений в области зимнего отдыха, то здесь результаты распределились следующим образом. Наиболее любимым видом отдыха стали лыжи (43%), 37% опрошенных зимой любят ходить в гости, а 34% нравится отдыхать в домашней обстановке.