Вестник Кавказа

Морозы отступили от Москвы

Морозы отступили от Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве установится теплая для середины января погода. Днем столбики термометров опустятся до -3 градусов. Не исключен снег. На дорогах гололедица.

Синоптики прогнозируют, что 13 января отметится в столичном регионе теплой погодой. Столбики термометров покажут днем -3 градусов, а ночью опустятся до -4 градусов. Также не исключен снег, на дорогах будет скользок.

В области прохладнее – от -6 градусов днем до 7 градусов в ночные часы.

«Ветер южный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба»

– Гидрометцентра России.

Сейчас в столице 6 градусов ниже нуля.

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