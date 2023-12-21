Морозы отступили от Москвы

В Москве установится теплая для середины января погода. Днем столбики термометров опустятся до -3 градусов. Не исключен снег. На дорогах гололедица.

Синоптики прогнозируют, что 13 января отметится в столичном регионе теплой погодой. Столбики термометров покажут днем -3 градусов, а ночью опустятся до -4 градусов. Также не исключен снег, на дорогах будет скользок.

В области прохладнее – от -6 градусов днем до 7 градусов в ночные часы.

«Ветер южный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба»

– Гидрометцентра России.

Сейчас в столице 6 градусов ниже нуля.