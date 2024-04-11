Сколько россиян абсолютно счастливы?

Статистику по счастливым людям в России опубликовал ВЦИОМ. Опрос, проведенный организацией, помог установить уровень счастья, который существует на сегодня в России. Согласно его результатам, так или иначе счастливы абсолютное большинство россиян.

Уровень счастья в России в марте измерил ВЦИОМ, итоги опроса в этом месяце опубликованы на сайте центра.

Оказалось, что в той или иной степени счастливыми себя ощущают 84% россиян. Скорее счастливыми назвали себя чуть менее половины опрошенных – 48%. Более трети респондентов (36%) сообщили, что они абсолютно счастливым. А вот в том, что они несчастны, признались 14%.

Опрос также продемонстрировал, что ощущение счастья не зависит от возраста, образования и места жительства. Молодежь (до 35 лет) оказалась счастлива на 81%, остальные – на 84%. Доля счастливых среди высокообразованных достигла 86%/, в то время как у остальных она составила 81%. Наконец, в счастье признался 81% жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 83% селян.

Одним из факторов счастья оказалось, по данным опроса, материальное положение.

"Хотя материальное положение и не входит в топ-5 составляющих счастья, именно "богатые" чувствуют себя счастливее других – 95%, что на 11 п.п. больше в сравнении с россиянами в целом и почти вдвое больше в сравнении с "бедными" (54%)"

– ВЦИОМ