Как решить вопрос по ядерной программе Ирана? У Трампа есть два варианта

Дональд Трамп назвал два пути решения вопроса иранской ядерной программы. Он отметил, что не хочет эскалации, поэтому ожидает действий со стороны Тегерана.

Американский президент Дональд Трамп в ходе государственного визита в Катар сообщил, что у него есть два варианта решения вопроса иранской ядерной программы.

"Только два пути есть, не три, не пять. Дружелюбный и недружелюбный"

- Дональд Трамп

Глава государства подчеркнул, что не желает эскалации, поэтому ожидает понимания и действий со стороны иранского руководство.

Кроме того, он выразил благодарность властям Катара за посредничество в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке.