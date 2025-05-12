Вестник Кавказа

Как решить вопрос по ядерной программе Ирана? У Трампа есть два варианта

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп назвал два пути решения вопроса иранской ядерной программы. Он отметил, что не хочет эскалации, поэтому ожидает действий со стороны Тегерана.

Американский президент Дональд Трамп в ходе государственного визита в Катар сообщил, что у него есть два варианта решения вопроса иранской ядерной программы.

"Только два пути есть, не три, не пять. Дружелюбный и недружелюбный"

- Дональд Трамп

Глава государства подчеркнул, что не желает эскалации, поэтому ожидает понимания и действий со стороны иранского руководство.

Кроме того, он выразил благодарность властям Катара за посредничество в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке.

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