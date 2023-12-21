Как работают аэропорты Москвы – ответ Росавиации

В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы работают штатно, а задержек и отмен из-за погоды нет. Ранее синоптики говорили о снегопадах в столичном регионе.

Никаких задержек и отмен рейсов в московских аэропортах нет, все гавани столичного региона функционируют штатно, сообщили РИА Новости в Росавиации.

"Аэропорты московского региона работают штатно, задержек/отмен по метеоусловиям нет"

- Росавиация

Ранее синоптики заявляли, что в Москву в среду вновь нагрянет снегопад, наиболее интенсивно он будет наблюдаться в ночные часы. При этом в аэропортах города сообщали утром, что работа ведется в штатном режиме.