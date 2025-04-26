Вестник Кавказа

Каха Каладзе намерен стать мэром Тбилиси в третий раз

Каха Каладзе намерен стать мэром Тбилиси в третий раз
© Фото: официальные соцсети Кахи Каладзе
Каха Каладзе заявил о намерении снова баллотироваться на пост мэра Тбилиси. Глава города занимает свой пост с 2017 года.

Действующий градоначальник Тбилиси Каха Каладзе заявил, что будет участвовать в выборах мэра грузинской столицы в третий раз. Каладзе заявил, что собирается "поставить на место" радикальные группы. 

"Я намерен баллотироваться на пост мэра и намерен победить все радикальные группы, кем бы вы ни были. Я смогу победить вас и вместе с грузинским народом поставлю вас на место. Они хотят отнять у нас Тбилиси. Пускай участвуют в выборах. Мы посмотрим, кто что отнимет"

– Каха Каладзе 

Отметим, что ранее Европарламент призвал оппозицию принять участие в муниципальных выборах. О готовности начать подготовку к электоральному процессу заявили партии "За Грузию", "Гирчи" и "Лело", другие политические организации оппозиции выступают за продолжение бойкота. 

Премьер страны Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Каладзе "абсолютно безальтернативный кандидат" от правящей партии на предстоящих выборах мэра. 

Напомним, что Каха Каладзе занимает пост главы Тбилиси с 2017 года. Новые выборы мэра пройдут в столице Грузии в октябре.

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