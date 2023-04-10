Качественное водоснабжение получат свыше 45 тыс жителей Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 18:33, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для обеспечения качественным водоснабжением жителей КБР будут построены и обновлены 16 объектов инфраструктуры. Работы планируется выполнить за два года.

Более чем у 45 тыс человек в Кабардино-Балкарии в течение 2023 и 2024 годов появится качественное водоснабжение, сообщает региональное правительство.

Там отметили, что еще 800 человек смогут рассчитывать на улучшение качества услуг в сфере водоотведения.

Для выполнения поставленных задач будут построены и обновлены 16 объектов, в том числе свыше 2 км канализационных и 140 км водопроводных сетей.