Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали из ущелья травмированного альпиниста

Сегодня утром при прохождении высокогорного маршрута был травмирован альпинист из Москвы, спасатели эвакуировали его на вертолете из ущелья в горах Кабардино-Балкарии.

Группе из пяти альпинистов, покорявших горы Кабардино-Балкарии (КБР), сегодня утром понадобилась помощь спасателей – один из скалолазов получил травму ноги на высоте 3300 м, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в четверг.

"В 6:50 поступило сообщение о том, что в ущелье Адыр-Су зарегистрированная группа альпинистов из пяти человек попросила о помощи. Она совершала прохождение по высокогорному маршруту через ущелье. Один из участников группы, 20 летний альпинист из Москвы, получил травму ноги"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Получив сообщение, спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России числом 13 человек вылетели на место на вертолете МИ-8 МЧС России.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу города Нальчик, где им занялись местные медики.